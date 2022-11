Borghi: “Alla Fiorentina non è andata benissimo, quella col Braga sfida ad alti contenuti tecnici. I portoghesi hanno pasticciato in Europa League ma hanno giocatori di talento”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e noto telecronista di Dazn Stefano Borghi ha commentato anche il sorteggio dei playoff di Conference League che ha coinvolto la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Alla Lazio non è andata malissimo, trovando una squadra inferiore come il Cluj, mentre alla Fiorentina non è andata benissimo col Braga. I portoghesi sono attualmente terzi in campionato. I biancorossi lusitani hanno un po’ pasticciato nel proprio girone di Europa League facendosi eliminare e retrocedendo, però sono una squadra con tanti giocatori di talento. In primis Ricardo Horta, Vitinha è uno che trova la porta. C’è poi Abel Ruiz, canterano del Barcellona. Ho sempre considerato lo spagnolo un gran prospetto di centravanti ma non è mai riuscito a trovare continuità, è però un attaccante di valore”.

Poi Borghi ha aggiunto: “Quella tra Fiorentina e Braga è una sfida ad alti contenuti tecnici, per essere un playoff di Conference League. A questo si aggiunge il fascino di giocare in uno stadio come quello del Braga che non ha eguali al mondo. Bene ricordare sempre che da qui a Febbraio, con anche il Mondiale in mezzo, può cambiare il mondo e che in una sfida internazionale non c’è mai niente di facile né di scontato”.