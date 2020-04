Borini e l’offerta dal Messico che potrebbe escludere la Fiorentina dalla corsa

Alla fine di questa stagione Fabio Borini potrebbe lasciare l’Hellas Verona, visto anche il contratto in scadenza nei prossimi mesi. Sull’ex giocatore del Milan c’è anche la Fiorentina, che starebbe pensando di prendere il giocatore a parametro zero. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni (LEGGI QUI), su Borini c’è anche l’interesse di due squadre di Premier League (Aston Villa e Crystal Palace). Nelle ultime ore però, come si legge su L’Arena, due club messicani avrebbero sondato il terreno con l’entourage del giocatore: si tratta del Leon e del Club America. I primi, in particolare, avrebbero pronto un ingaggio da 2 milioni di euro all’anno che andrebbe a sbaragliare la concorrenza dal punto di vista economico.