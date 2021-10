Borja Mayoral intanto va verso un’altra esclusione dai convocati: a Mourinho proprio non piace

Da vice Dzeko e spesso anche titolare a quasi epurato: per Borja Mayoral l’esperienza a Roma sembra agli sgoccioli vista la considerazione che ha Mourinho di lui. Pochissimi minuti a inizio stagione e ora già due esclusioni di fila dalla lista dei convocati, a cui può far seguito anche la terza viste le parole del portoghese in conferenza stampa: “I convocati saranno gli stessi dell’ultima partita”. Lo spagnolo per la Fiorentina può essere davvero un’occasione a gennaio, inserendosi magari nel prestito che la Roma può interrompere col Real Madrid.