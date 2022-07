Borja Valero: “Jovic è forte, in campo fa le stesso cose di Vlahovic. Puig? Se capisse il calcio italiano, potrebbe fare la differenza”

L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato a Radio Bruno Toscana.

“Jovic? Anche Higuain ha lasciato il Real per ‘colpa’ di Benzema, non è facile trovare spazio. Quando lo affrontai con l’Inter in Europa League, giocò un grande partita e ci mandò a casa solo. E’ forte, ben messo fisicamente e dotato di uno scatto importante: è bravo anche spalle alle porta, fa praticamente quanto faceva Vlahovic. Sarà fondamentale il contributo a livello realizzativo, ma nel gioco di Italiano quella fase è fondamentale e infatti spesso vedevo il tecnico viola arrabbiarsi su questo tema”.

Borja Valero si sofferma poi sui Riqui Puig: “Ha una tecnica sopraffina, ma è molto mingherlino e con squadre forti fisicamente farebbe fatica. Se riuscisse a capire il calcio italiano, potrebbe fare la differenza. Non condivido il paragone con Brahim Diaz: il giocatore del Milan è un trequartista, mentre Puig è una mezzala”.