Borja Valero: “Non so quando potrò rientrare, l’infortunio è complicato. Iachini sa come gestire le critiche”

A Radio Bruno ha parlato il centrocampista della Fiorentina Borja Valero in una lunga intervista. Queste le dichiarazioni dello spagnolo: “L’infortunio che ho subito interessa una zona complicata e quindi non so quando rientrerò. Vedremo nei prossimi giorni come si evolveranno le mie condizioni. Contro l’Inter la Fiorentina aveva fatto una grande partita, mi sarebbe piaciuto vincere anche se non sono alla ricerca di rivincite. Contro la Roma sarà dura, soprattutto all’Olimpico, ma abbiamo i mezzi per provare a batterli. Non abbiamo cominciato bene e credo che in classifica avremmo potuto avere qualche punto in più. C’è tempo per lavorare anche con i nuovi e migliorare giorno dopo giorno. Non mi piace parlare di obiettivi. Le critiche fanno parte del gioco, un giocatore lo sa, soprattutto in piazze come Firenze. Iachini sa affrontare le difficoltà e le pressioni. Bisogna dare tempo ai ragazzi giovani che la Fiorentina ha in rosa, possono essere risorse importanti per noi”.

0 0 vote Article Rating