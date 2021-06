Borja Valero: “Se la Fiorentina vorrà propormi un altro anno di contratto, sarò felice, altrimenti non andrò in altre squadre”. Il futuro del ‘Sindaco’…

Attraverso La Nazione, dopo la vittoria di un torneo di Golf, il centrocampista viola (con contratto in scadenza) Borja Valero è tornato a parlare del suo futuro: “Se la Fiorentina vorrà propormi un altro anno di contratto, sarò felice, altrimenti non andrò in altre squadre, sono pronto a smettere. In questo caso, non ho intenzione di fare subito il corso per allenatore. Se smetterò con il calcio, voglio passare un anno a giocare a golf e padel”.

Il suo ritorno a Firenze, avvenuto quest’anno, non è stato come lo spagnolo sognava. Poche presenze, una sola, grande prestazione (a Torino contro la Juventus) e anche un problema fisico che gli ha impedito di essere a disposizione nella parte finale del campionato. Potrebbe però essere lo stesso un importante uomo-spogliatoio?