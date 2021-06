Borja Valero vuole restare alla Fiorentina: la palla passa nella mani della società. Pessimismo per Caceres

Oltre al mercato in entrata, la Fiorentina si è messa al lavoro anche sui calciatori il cui contratto è in scadenza oggi. Oltre alla situazione di Franck Ribery, di cui abbiamo già parlato (LEGGI QUI), sono da monitorare anche quelle di Martin Caceres e Borja Valero.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, non ci sono aggiornamenti sull’uruguaiano: uno sviluppo che sa molto di addio. Situazione diversa per il centrocampista spagnolo, che vorrebbe restare alla Fiorentina per un’altra stagione e l’ha già comunicato alla società: le parti ne stanno discutendo e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità.