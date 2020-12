Branchini: “Per Pavoletti ci sono stati vari sondaggi, alcuni anche prestigiosi. Ma la Fiorentina non si è mai fatta avanti per lui”

Il noto procuratore Giovanni Branchini ha parlato a TMW Radio anche di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari più volte accostato alla Fiorentina: “Sta bene, gioca con una certa continuità: come sempre quando si rientra, le prime partite sono state sfavillanti, quelle successive più laboriose. Lui è motivato e sereno, e gioca in una squadra che fa un calcio offensivo: sembra che tutto vada per il meglio”.

E sulla possibilità di un suo trasferimento ha aggiunto: “Ci sono molti interessamenti, ma dipende essenzialmente da cosa vorrà fare il Cagliari. Lui si è trovato molto bene, e l’attacco è forte: ha caratteristiche diverse dagli altri, ci saranno una serie di valutazioni. Per ora abbiamo ricevuto sondaggi, anche molto prestigiosi, ma per adesso aspettiamo. Fiorentina? Non mi risulta che si sia mai fatta avanti per Pavoletti“.