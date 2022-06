Brancolini: “Ho pianto in silenzio, adesso sono pronto a riprendermi ciò che per me è vita e che mi è stato tolto”

L’ormai ex portiere della Fiorentina Federico Brancolini, che da pochi giorni è un nuovo giocatore del Lecce, ha commentato con un post su Instagram la sua nuova avventura in Serie A. Un messaggio che lasca trasparire amarezza dal suo addio alla società viola. Questo quanto si legge sotto la sua ultima foto pubblicata:

“Ho pianto in silenzio. Ho faticato in silenzio. E continuerò a fare tutto ciò che ho sempre fatto non dicendo una parola. È arrivato il momento di riprendermi ciò che per me è vita e che mi è stato tolto! Sono pronto. Sto tornando. Grazie a tutti per avermi dedicato un pensiero e per i messaggi di benvenuto. Ora divertiamoci”