Brancolini: “Sono sempre uno dei primi ad arrivare ai campini, ma Ribery è già lì che si allena da un’ora. Mi ispiro ad Alisson”

In una diretta su Instagram insieme al profilo ufficiale della Fiorentina ha parlato il giovane portiere viola Federico Brancolini. Queste le sue parole: “Stare lontano dal campo è stata dura, ma rivedere tutto il gruppo è stato bellissimo. Da piccolo guardavo la Fiorentina sulla tv quando c’era Calciatori Giovani Speranze. Essere passato dal Modena alla maglia viola per me è stato un onore incredibile. I miei compagni di reparto sono amici prima di colleghi, ci confrontiamo spesso e stiamo bene insieme. Appena ho appreso che Ribery sarebbe arrivato alla Fiorentina sono rimasto a bocca aperta. Averlo nello spogliatoio è incredibile. Sono sempre uno dei primi ad arrivare al Centro Sportivo, ma lui è già lì che si allena da un’ora. Quando può darti una mano te la da. La nuova società è molto presente. Nonostante Commisso sia negli USA ci viene spesso a trovare suo figlio, così come Barone e Pradè che sono sempre al Centro Sportivo insieme a noi. Mi ispiro ad Alisson anche se non mi rivedo molto in lui. Mi sono innamorato di Firenze e dei fiorentini. A me non piace stare al centro dell’attenzione, ma quando vado a fare le passeggiate rimango a bocca aperta di fronte alle bellezze”.

0 0 vote Article Rating