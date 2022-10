Bressan: “Ieri ho rivisto un po’ della Fiorentina dell’anno scorso. Kouame è un trascinatore per i compagni”

L’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato così a Radio Sportiva: “La vittoria di ieri serviva tantissimo, già a Bergamo si era visto qualcosa. A tratti ho rivisto la spavalderia e la voglia dell’anno scorso. Tanti inserimenti, simbolo di autostima e coraggio, ciò che ci era mancato ultimamente. E poi il ritorno al gol e la bella prestazione di Jovic. I presupposti perché questa Fiorentina torni quella dell’anno scorso ci sono tutti”.

E poi ha aggiunto: “Kouame è duttile ed è anche un trascinatore. Ci mette l’anima, infonde coraggio ai compagni. Il doppio impegno può essere deficitario, ma quando vinci e giochi bene la fatica vola via. Questa vittoria aiuterà la Fiorentina ad affrontare la Lazio, che è in forma e forte in trasferta. Portieri? Quando ne hai due bravi non è facile scegliere, Italiano li terrà entrambi sulle spine”.