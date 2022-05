Brovarone a FN: “Finalmente la Fiorentina comincia a muoversi bene sul mercato. Non capisco cosa sta succedendo a Quarta, io lo proverei a destra”

In esclusiva a Fiorentinanews.com ha parlato l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, intervenendo su quelli che potrebbero essere i movimenti di mercato della società viola in vista della prossima stagione. Queste le sue parole: “Mi sto rendendo conto, vivendola dall’interno, che la società viola sta cominciando a muoversi bene sul mercato. La Fiorentina è sempre presente quando escono fuori nomi interessanti, merito anche dei nuovi innesti nella dirigenza. Quello che manca sono le tempistiche. Forse si dovrebbe lasciar lavorare i propri dirigenti con tempistiche più rapide rispetto a come è stato fatto fino ad adesso”.

E ancora: “La prima cosa che farei fossi la Fiorentina, penserei alla difesa. Io ho questo pallino: prima penso a difendermi, ad alzare un muro. Poi gol in qualche modo si fa. La difesa deve essere insuperabile. A Firenze c’è l’urgenza del portiere e dei terzini. Io cambierei sia a destra che a sinistra. Però è una cosa che non puoi fare in una sessione di mercato sola. Certo, è ovvio che c’è da prendere anche un centravanti, anche se io punto personalmente molto su Cabral. Fondamentale è capire cosa vuol fare Milenkovic. Altro giocatore da tenere d’occhio è Quarta. Non capisco cosa gli stia succedendo. Magari sta perdendo un po’ di smalto avendo perso minutaggio. Secondo me potrebbe essere anche riadattato anche a destra”.