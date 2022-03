Brovarone: “Vi dico tre nomi con cui la Fiorentina farebbe il salto di qualità. Piatek? Non abbiamo gli esterni adatti per una punta come lui”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “L’Inter è forte, un caso ci può stare ma riprenderà la sua corsa verso lo Scudetto. Mi incuriosisce invece la squadra di Italiano, che contro le big ha sempre faticato e che invece secondo me ha le capacità di batterle. La classifica è bella, ma alla Fiorentina mancano tre giocatori: Carnesecchi, Bellanova e Udogie. Se prendi questi tre, magari con Luis Alberto al posto di Castrovilli, puoi fare il salto di qualità”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina gioca con Piatek, una punta che per segnare deve essere rifornita. Però poi sugli esterni abbiamo Sottil e Nico Gonzalez che più che crossare preferiscono entrare dentro il campo, e poi Biraghi che spesso il cross lo sbaglia. Odriozola poi non è un crossatore, ma uno che si inserisce e comunque anche lui tante volte sbagli l’ultimo passaggio. Forse allora il problema non è Piatek, ma chi gli gioca intorno”.