Bruni: “Gara di domani insidiosa. Vlahovic? Un plauso a Prandelli. Sulla rosa viola…”

Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla condizione attuale dei viola. Ecco le sue parole : “ Italiano ? Basta vedere il suo lavoro a Spezia per capire il suo valore . Mi fa piacere, in prospettiva è in crescita . Gli allenatori Italiani di nuova generazione sono interessanti e lo stanno mostrando sul campo. Vlahovic ? Mi piace, anche quando lo criticavano sapevo delle sue potenzialità. Un plauso a Prandelli che l’ha lanciato “.

Prosegue sulla gara di domani: “Il Verona? E’ in emergenza in difesa, ma quando ingrana sa far male: la Fiorentina deve essere abile in impostazione e credo il match sia stato preparato al meglio. La rosa viola? E’ di livello: Torreira sembra quello dei primi anni in Italia, se non migliorato. Castrovilli è forte ma deve tornare ai livelli di un tempo“.