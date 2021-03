Brutte notizie per Biraghi e Castrovilli: in panchina con la Bulgaria

Pochi minuti fa l’allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini, in vista della sfida di domani contro la Bulgaria, ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia. Il ct azzurro ha confessato di voler sfatare il tabù Bulgaria (gli azzurri non hanno mai vinto a Sofia) e per farlo ha deciso di cambiare molto rispetto all’ultima sfida contro l’Irlanda del Nord. A partire dall’ex viola Chiesa, dentro tutti i big: dentro Belotti, Barella, Spinazzola e Acerbi al posto dell’infortunato Chiellini.

Partiranno dalla panchina gli unici due giocatori della Fiorentina: per Biraghi e Castrovilli, dopo gli zero minuti collezionati giovedì scorso, la speranza resta quella di poter entrare a gara in corso. Lo scarso rendimento con la maglia viola sembra aver influito anche nelle gerarchie di Mancini e chissà se, in mancanza di una reazione della Fiorentina in campionato, i due riusciranno a conquistarsi un pass per l’Europeo di giugno.

Questa la probabile formazione degli Azzurri:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All.: Roberto Mancini.