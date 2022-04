Brutte notizie per Panico: una titolarissima rischia di aver terminato qui la sua stagione

Piove sul bagnato in casa Fiorentina Femminile. Dopo l’ennesima sconfitta in campionato rimediata contro l’Inter, Sarah Huchet ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato un brutto infortunio alla caviglia. La calciatrice, con molta probabilità, ha terminato qui la propria stagione, la prima, in maglia viola, Ecco il comunicato della società:

“Nel corso della partita di campionato Inter-Fiorentina, la calciatrice Sarah Huchet è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un trauma a carico della caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati nella mattinata di ieri hanno confermato una distorsione di secondo grado con interessamento capsulo-ligamentoso. La calciatrice ha iniziato le terapie del caso e verrà rivalutata nei prossimi giorni”.