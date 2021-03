Bucchi: “La Fiorentina non è costruita per nessun modulo. Dopo le ultime due stagioni in sofferenza forse c’era speranza…”

Il tecnico Cristian Bucchi a Radio Bruno ha parlato della situazione viola: “La Fiorentina ha un problema di equilibrio di squadra perché per avere una difesa solida deve giocare a 5 e questo significa non avere uomini quando attacchi. Un 3-5-2 contemplerebbe avere un giocatore un po’ più offensivo su una fascia esterna. La Fiorentina non è costruita per nessun modulo. Quando inizia la stagione ci sono carichi mediatici sulle squadre in base agli obiettivi. Dopo le ultime due stagioni in sofferenza forse c’era speranza di fare un campionato diverso”.