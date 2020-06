Bucchioni a FN: “Il problema Milenkovic c’è ed è legato al suo procuratore che lo sta offrendo a chiunque. Serve un bomber per far crescere Vlahovic”

Mancano solo poche ore e rivedremo la Fiorentina tornare in campo. Nonostante quest’anno il calciomercato cominci in ritardo (1° settembre), le voci sono già tante. Per parlare di quelle che potrebbero essere le prossime mosse del mercato viola Fiorentinanews.com ha contattato il giornalista Enzo Bucchioni

In una recente intervista si è dichiarato scettico su un possibile arrivo alla Fiorentina di Thiago Silva. Pensa che il brasiliano non abbia più niente da dire?

“No, di certo non sono impazzito. Thiago Silva è un ottimo giocatore e profili come lui ben vengano nella rosa del prossimo anno. Credo però che ci sono degli aspetti da considerare tra cui l’età, il prezzo e l’impatto che può avere sul mercato un giocatore del genere. Se deve essere un investimento che blocca completamente ogni altra operazione allora preferirei puntare su qualche difensore più giovane. Hai già Ribery, non so quanta motivazione possa avere Thiago Silva. Basta guardare che fine ha fatto Godin all’Inter”

La Fiorentina comunque è alla ricerca di un difensore di alto livello. Chi crede che possa lasciare la Fiorentina tra Pezzella e Milenkovic?

“Parliamoci chiaro: il problema Milenkovic c’è ed è legato al suo procuratore che lo sta offrendo a destra e a manca. Nonostante il giocatore abbia detto di voler restare e si sta parlando di rinnovo non so quanto a questo punto si possa sperare in una permanenza del serbo. Pare che Ramadani abbia altre idee in testa per lui. Anche il futuro di Pezzella è in bilico. Ovvio che preferirei rimanesse a Firenze Milenkovic”.

Pradè ha già detto che gran parte del mercato è già stata fatta a gennaio. Quale crede possano essere i ruoli su cui il direttore sportivo viola dovrà lavorare questa estate?

“Sono d’accordo con lui. La Fiorentina questo inverno ha preso un giocatore che volevano tutti ed è Amrabat. Anche Kouame è un profilo interessante e giovane, senza scordarsi di Igor che a me piace molto. Son stati 7 milioni ben spesi. Alla Fiorentina credo manchi un bomber che vada in doppia cifra, servirebbe anche per far crescere Vlahovic. Uno alla Quagliarella come ho detto tante volte, anche se ormai di certo non sarà lui il prossimo attaccante viola”

Quindi tra Vlahovic e Cutrone lei punterebbe tutto sul classe 2000?

“Si, senza dubbio. Ora abbiamo scoperto che nel contratto di Cutrone c’è una clausola sulle presenze che non rende più obbligatorio il riscatto da parte della Fiorentina come invece credevamo. Non poi avere in rosa due giovani in prospettiva. Vlahovic lo vedo più fisico e pronto, oltre che tre anni più giovane rispetto all’ex Milan”.