Bucchioni: “Commisso ha parlato per mesi ma sarebbe stato adesso il momento di farlo per due ragioni. Questa squadra…”

A Radio Bruno Toscana il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento critico della Fiorentina: “I calciatori viola hanno un altro valore se guardiamo la loro storia. La società deve entrare a gamba tesa sui giocatori, guardarli in faccia e risolvere i problemi che ci sono nello spogliatoio. In questo senso mi sarei aspettato anche delle dichiarazioni da parte del Presidente Commisso. Ha parlato troppo per mesi, adesso sarebbe stato il momento di farlo per stare a fianco dell’allenatore e responsabilizzare la squadra”.

