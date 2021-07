Bucchioni: “Con Italiano a Firenze tornerà il calcio. Commisso? Se pensa davvero che abbia funzionato tutto mi preoccupa”

Del gioco di Italiano ma anche del ritorno al microfono di Rocco Commisso, ha parlato a Radio Bruno Enzo Bucchioni: “Vedendo come giocava lo Spezia, credo che il ruolo del regista sia fondamentale. Per Sensi pare di capire che passare dalla Champions con l’Inter alla Fiorentina sia un problema ma sarebbe adattissimo a quel tipo di gioco, al netto delle remore fisiche su di lui. Italiano per ora comunque vorrà vedere un po’ tutti in ritiro per avere una valutazione diretta, giocatori di questa levatura tecnica non li ha mai allenati. Molti allo Spezia non valevano neanche la Serie A, con tutto il rispetto, a Firenze comunque si tornerà a vedere calcio. Kouame? Per me non è adatto al gioco di Italiano, ha bisogno di grandi spazi, gli esterni del neo tecnico attaccano e saltano l’uomo anche a difesa schierata e poi mordono il pallone in pressing. E’ il più interessante di tutti tra gli emergenti e può ricordare l’idea di Berlusconi quando andò a prendere Sacchi al Parma”.

“Le parole di Commisso? Mi pare di leggere soddisfazione in tutte le sue dichiarazioni per come vanno le cose, io una riflessione l’avrei fatta e forse la farà anche lui. Non si può dire che ha funzionato tutto finora per cui se Commisso ne è convinto sono un po’ preoccupato. E poi abbasserei i toni, perché nel calcio serve anche un po’ di serenità”.