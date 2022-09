Bucchioni: “Davanti voglio rivedere Kouamé, non si può continuare a giocare in dieci. La Fiorentina studia da squadra evoluta”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana, commentando la situazione della Fiorentina: “Con chi si riparte davanti? Beh, direi indubbiamente Kouamé. Perché non mettere lui, l’unico che ha dimostrato di sapersi muovere? L’allenatore ha fatto una scelta molto drastica e ha vinto, per ora continuare così. Non puoi mica continuare a giocare in dieci, qualcosa va fatto. Jovic e Cabral devono darsi una mossa, altrimenti si muoverà qualcosa sul mercato, è inevitabile.

Sul gioco di Italiano: “La squadra sta svoltando qualcosa, si è visto solo dai rilanci di Terracciano su Kouame contro il Verona. La Fiorentina verticalizza di più, e non soltanto perché lo ha chiesto Commisso. Sta studiando da squadra evoluta, i giocatori devono essere bravi a saper fare più cose dentro la partita. Chi tra Fiorentina e Atalanta? Per ora l’Atalanta è più forte. Ha una cultura calcistica superiore alla tua”.