Bucchioni è certo: “La Fiorentina ha dimostrato di essere cresciuta. L’assenza di Gonzalez non mi preoccupa”

Questo pomeriggio l’opinionista sportivo Enzo Bucchioni, in collegamento con Radio Bruno, ha commentato lo stato di forma della Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo il preliminare contro il Twente. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Traguardi come quelli di giovedì ti danno autostima e carica che potrebbero cancellare la fatica accumulata. Il tecnico è bravo a valutare le prestazioni dei propri giocatori e saprà valutare quale turnover applicare. Questa squadra ha solo un anno di vita ed ha quindi ancora tanti margini di miglioramento, basta osservare il fatto che i migliori giocatori non sono ancora al massimo della forma. Ci sono le basi per fare bene: una squadra che ha una base di gioco solida, una società che ha investito molto in questa sessione di mercato prendendo giocatori migliori di quelli che sono partiti, un allenatore che è cresciuto molto. Quando al centro del lavoro c’è il gioco, sono i giocatori che devono essere funzionali ad esso non viceversa. Partite come quelle di giovedi ti aiutano tantissimo per crescere, soprattutto dal punto di vista psicologico e personale: questo gruppo adesso ha dimostrato di avere un grande carattere. Ha giocato una partita da sofferenza, non da Fiorentina, dimostrando di voler diventare una grande squadra. L’arrivo di Barak? L’ex Verona è un altro calciatore che porta tanto a livello di carattere, voluto fortemente dallo stesso Italiano.Con il rientro di Castrovilli quello della Fiorentina rischia di essere uno dei centrocampi maggiormente assortiti del campionato “.

Ha poi commentato il rendimento di Nico Gonzalez: “Quando sei in un progetto di gioco come quello della Fiorentina dove tutti i giocatori sono uguali, anche se tecnicamente diversi, mi preoccupo di meno se uno ancora non rende al 100%. Nico Gonzalez ha delle qualità uniche ma se al suo posto gioca Ikonè, che comunque ha dimostrato miglioramenti, dov è il problema. Ho Sottil che può giocare su entrambe i lati e anche Saponara che comunque può sempre dire la sua, restando un’ottima alternativa. Ovviamente mi aspetto di più in termini di gol da parte dell’argentino, ma è già molto determinante perche in partite prende un sacco di botte: tutte punizioni che poi sono utili alla squadra per spezzare il gioco o per creare occasioni gol. Lui cerca sempre l’uno contro uno, è normale che prendendo molte botte sia sempre in terra. Spero che recuperi il prima possibile ma sono convinto che adesso anche in sua assenza Italiano abbia i giocatori per non perdere di incisività in fase offensiva”