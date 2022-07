Bucchioni: “Il mercato è ottimo: i nuovi sono migliori dei giocatori partiti. Pradè ha ragione: non c’è più spazio per il pessimismo”

L’opinionista Enzo Bucchioni ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruno del mercato della Fiorentina, in particolare dei nuovi acquisti e anche della possibile illustre cessione in difesa. Sentite cosa ha detto:

“Il mercato fin qui lo ritengo ottimo. I nuovi arrivati sono migliori rispetto a quelli che sono andati, inoltre sono funzionali per l’allenatore. Dodò ha esperienza in Champions League, Mandragora ha sia qualità che quantità e sa fare più ruoli. Jovic è un giocatore di livello, se uno pensa a Odriozola capisce che chi arriva dal Real ha una marcia in più. Adesso manca solo la mezzala di qualità: è l’ultimo colpo che la società sta valutando”.

Su Milenkovic: “Il sostituto dovrà essere all’altezza ma sono certo che la società ha già le idee chiare. E’ in atto un percorso di crescita ben progettato. Il pessimismo va abbandonato: Pradè ha ragione di dire che l’Europa non è stata festeggiata”.