Bucchioni: “Juventus in crisi, anche Chiesa sta andando in confusione. Non è un caso che la Fiorentina abbia tre punti in più dei bianconeri”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della crisi della Juventus e della prossima partita contro la Fiorentina nel corso dell’editoriale scritto per Il Tirreno.

Questo il suo pensiero: “Allegri il gestore era un grande, questo gruppo senza campioni veri andrebbe invece allenato e Allegri (per ora) ha dimostrato grandi limiti. Non ci sono idee, non c’è personalità, si pensa sempre al “primo non prenderle” e anche giocatori come Locatelli e Chiesa, star dell’Europeo, senza gioco stanno andando in confusione. Se invece di pensare sempre al corto muso, alle vendette e alla restaurazione, adesso Allegri riesce a sposare un progetto nuovo di calcio, a proporre cose diverse sul campo, credo che questa squadra possa ripartire e ritrovare almeno dignità. La Champions è il primo test e sabato arriva allo Stadium la Fiorentina che un gioco moderno ce l’ha e non a caso ha tre punti in più della Juventus”.