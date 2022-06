Bucchioni: “La Fiorentina è in linea con le ambizioni di Italiano. Ecco i nomi emersi dall’incontro di ieri”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sulla vicenda Italiano c’è positività. La Fiorentina lo accompagnerà nella sua ambizione, quella di crescere e ottenere risultati ancora migliori. Questo però dovrebbe essere detto ai tifosi, che altrimenti non sanno cosa pensare. In una città che avrebbe voglia di sapere e partecipare, sarebbe importante che la società fosse più trasparente”.

E poi ha aggiunto: “Nell’incontro di ieri sera la Fiorentina e Italiano hanno fatto anche dei nomi. Grillitsch è uno di questi, un parametro zero ancora giovane che può fare tanti ruoli a centrocampo. Un altro giocatore di cui si è parlato è Pinamonti, che potrebbe rientrare in uno scambio con Milenkovic considerando anche la presenza di Ramadani. Per quanto riguarda il portiere, prima bisognerà vendere Dragowski e poi si prenderà il sostituto”.