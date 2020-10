Bucchioni: “Rocco si è dedicato molto alle infrastrutture ma ha preso decisioni discutibili nel calcio. Un presidente dovrebbe parlare quando…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando del presidente Commisso: “Si è dedicato molto alle infrastrutture, nel calcio ha preso decisioni discutibili. Confermare Montella, tenere Chiesa. Volevi dare un segnale, potevi dare un segnale al contrario. Mi circonderei di persone di calcio, a cominciare dalla comunicazione. Rocco ti fa sentire di essere uno dei nostri, quando dici una cosa, i tifosi se la aspettano. Se parlano in continuazione, arrivano centomila messaggi e spesso sono contraddittori. In assoluto, un Presidente dovrebbe parlare quando ha delle cose da dire. Ferme, decise e che non siano confutabili. Sennò sei sommerso da una marea di messaggi. Poi Rocco faccia ciò che gli pare, “.

