Bucchioni: “Troppi problemi per il rinnovo di Italiano, ma c’è volontà di competere. La Fiorentina può fare mercato anche con le idee”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana soffermandosi su diversi temi.

“C’è la volontà di fare una squadra che possa competere sia in campionato che in Europa. Le rose a volte si possono fare anche con le idee, non è fondamentale investire in tutti i modi cento milioni di euro. Dodo è un bel nome, un giocatore alla Cafù“.

Bucchioni si sofferma poi su Grilltisch: “E’ un calciatore che mi piace, se fa bene la Fiorentina potrebbe anche pensare di rivenderlo tra uno-due anni. Non è paragonabile a Torreira, sono completamente diversi. Non mi taglio le vene per la partenza dell’uruguaiano, anche se è comunque una perdita tutt’altro che banale”.

Chiosa finale sulla situazione di Italiano: “Ci sono sempre degli spigoli, io avrei chiuso molto prima la vicenda senza irrigidirmi sui dettagli come invece sta succedendo. Alla fine il rinnovo arriverà, ma con fatica”.