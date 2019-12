Bucchioni: “Vedremo se Montella mangerà il panettone. Se Commisso vuole fare di più, deve incrementare il fatturato”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Italia 7 ha parlato di varie dinamiche di casa Fiorentina, toccando in particolar modo l’argomento stadio: “Domani vedremo se Montella mangerà il panettone. Se dovesse venire fuori una partita inguardabile ed incolore come quelle delle sconfitte non so quanto Rocco Commisso possa essere contento. Stadio? Forse Commisso ha capito che fare quello che ha in testa lui è difficile. Inoltre ha già investito molto sul centro sportivo di Bagno a Ripoli. Senza stadio o senza infrastutture commerciali, la Fiorentina ogni anno può fare un mercato massimo da 40 milioni, rimanendo sempre nel limbo. Se Commisso vuole fare di più, deve incrementare il fatturato”.