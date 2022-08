Bucciantini: “Bajrami e Lo Celso sono su due livelli diversi. Alla Fiorentina serve l’argentino per il salto di qualità”

A Radio Bruno ha parlato l’opinionista Marco Bucciantini, intervenendo sulle possibili mosse di mercato della squadra viola sulle mezzali. Queste le sue parole: “Bajrami e Lo Celso credo che siano proprio su due livelli diversi. Per quanto riguarda la mezz’ala vorrei un’operazione alla Dodò, sennò ha poco senso. Il giocatore dell’Empoli, poi, secondo me ricopre un ruolo diverso, a ridosso delle punte. Lo Celso è di un altro livello e secondo me alla Fiorentina serve lui per fare il salto di qualità”.

E ancora: “Lo stesso Italiano preferisce l’ex Tottenham. Se un giocatore è forte è giusto che sia pagato. Meglio spendere 25 milioni per un giocatore forte che tre o quattro giocatori da 7/10 milioni. Guardate Milan ed Inter con Tonali e Barella: hanno speso molto ma adesso si trovano due fenomeni in squadra”