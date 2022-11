Bucciantini: “Il miglioramento della Fiorentina dipenderà da Jovic, Dodô e Gonzalez. Per i sedicesimi di Conference vorrei il Franchi pieno”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Se la Fiorentina non ha vinto il girone è perché circa un mese fa non ha battuto in casa il Riga, quindi se ieri ha vinto tranquillamente significa che ad oggi c’è stato un piccolo progresso. E’ migliorato il rendimento degli attaccanti e di certi giocatori, come ad esempio Barak. Lui, Jovic, Dodô e Nico Gonzalez rappresentano i veri margini di miglioramento che può avere questa squadra. Raccogliamo gli indizi e tra un mese vedremo a che punto siamo”.

E poi ha aggiunto: “Guardando le possibili avversarie non riesco a stabilire una gerarchia. Forse il Braga e il Ludogorets sono un gradino sopra, ma in generale sono tutte squadre buone e al contempo battibili. Conterà molto come starà la Fiorentina al momento del doppio confronto, ma voglio dire una cosa: mi piacerebbe vedere il Franchi pieno, perché l’anno scorso la Roma ha vinto la Conference anche grazie alla presenza del pubblico”.