Bucciantini: “La sfida con il Twente sarà paradossale, forse la più difficile della Conference”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina, della partita di domani contro il Twente e del possibile arrivo di Barak a Firenze. Queste le sue parole: “Non credo ci sia bisogno di caricare l’atmosfera in vista della partita di domani. Sarà una sfida paradossale, forse la più difficile della competizione, perché poi i gironi li passi senza problemi. Italiano? La sua conferma credo sia stata una delle migliori mosse fatte dalla società viola”

E su Barak: “Ha giocato anche in centrocampi a tre, anche se ha fatto le sue migliori stagioni giocando un po’ più avanti. Vede bene le situazioni in campo e sa vivere i momenti, nonostante non sia velocissimo. Si trova sempre nel posto giusto al momento giusto”.