Bucciantini: “Le big sono in difficoltà, per la Fiorentina può essere un campionato promettente. Parliamo di questo e non del contratto di Vlahovic”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Il gol su punizione di Vlahovic è promettente, in vista dei mesi nei quali resterà a Firenze. Per lo meno si parla un po’ di campo e non di mercato, discorso invece prematuro visto che il contratto scade nel 2023. Pensiamo che la Fiorentina, con i soldi di Vlahovic, potrà comprare giocatori forti e utili in un reparto corto”.

E poi ha aggiunto: “Per la Fiorentina non sarà facile fare 70 punti, però se dovesse accadere quest’anno potrebbero valere l’Europa. Dico questo perché vedo quasi tutte le big molto in difficoltà, penso alla Lazio che tiene in panchina Luis Alberto o all’Atalanta che non sa più dominare le partite. Episodio del rigore? Nel gesto di Vlahovic c’è un valore di squadra. In queste settimane i giocatori viola hanno davvero messo il gruppo davanti a tutto. Lo spogliatoio è sano, e anche il rapporto con i tifosi mi sembra sereno”.