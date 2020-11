Bucciantini: “Non è giusto tenere Iachini: lo stanno massacrando. La società sia allineata per lavorare al meglio”

Il volto di Sky Sport nonché tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha parlato così a Radio Toscana: “Mi chiedo come sia possibile che un presidente così volitivo, che si lamenta se per fare un’opera pubblica trova inciampi, non riesca a risolvere un problema all’interno della sua società che va avanti da tempo. Nella prima stagione qualcuno te lo cerchi e qualcuno te lo trovi, ma nel secondo devi essere te a decidere e la società deve essere allineata per lavorare al meglio. Adesso basta, la situazione è arrivata al limite e non si può andare avanti così. Bisogna fare qualcosa. Prandelli è già della Fiorentina, ma finché Commisso non si decide ad esonerare Iachini, non arriva. La personalità non manca a questa squadra, semmai c’è un po’ di incoerenza per com’è stata costruita. Kouame è una seconda punta, quante volte l’ha fatto in questa stagione? Vlahovic, che è una prima punta, quante volte ha giocato con una seconda punta accanto? Avrei voluto vederli una volta in campo assieme dal 1′. Qualche tentativo io l’avrei fatto, invece di giocare sempre nello stesso modulo. Castrovillli? Vorrei che imparasse a far correre la palla più che correre lui, altrimenti al 60′ è sempre esausto. Nelle ultime due partite la Fiorentina è stata pericolosa sì e no 40 secondi: tre situazioni contro la Roma, una e mezzo contro il Parma. E questo è preoccupante, perché ormai nel calcio di oggi tutti riescono a creare occasioni. Non è giusto tenere Iachini in queste condizioni: lo stanno massacrando e non è giusto per il suo passato da giocatore a Firenze“.

