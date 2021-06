Bucciantini: “Ribery non deve essere altro che un valore aggiunto. Castrovilli? Quest’anno troppe partite da cinque e mezzo”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Da un punto di vista tecnico Ribery può dare molto, ma deve essere considerato un valore aggiunto e non un giocatore su cui costruire una squadra. Non lo ritengo la questione prioritaria in casa Fiorentina. Gattuso? Avrebbe meritato di chiudere al secondo posto, ma il calcio sa essere crudele. Resta il fatto che Rino ha preso Napoli e Milan in difficoltà e le ha lasciate in rampa di lancio”.

E poi ha aggiunto: “Viola in Nazionale? La Fiorentina aveva solo Biraghi e Castrovilli di italiani titolari. Gaetano poteva giocarsela con Sensi, ma non avrebbe meritato più di Pessina di essere convocato. Che il ragazzo impari da questo e cominci ad avere più continuità di rendimento, eliminando quelle partite da 5,5 che quest’anno sono state troppe”.