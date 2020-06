Bucciantini: “Sconvolto e deluso dal fatto che non sia ancora stato deciso niente per lo stadio. Iachini abbia il coraggio di chi ha poco da perdere”

Marco Bucciantini, volto di Sky Sport e simpatizzante della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Stadio? È un fatto ovviamente politico, che riguarda una comunità di persone e la vita di decine di migliaia di cittadini. Penso che sia una priorità per la politica, ma non solo: sono sconvolto e deluso dal fatto che non sia stato ancora scelto dove farlo. Trovo imbarazzante che alla prossima pioggia a Firenze si continui ad andare a prendere l’acqua. L’argomento stadio è un argomento molto serio, ma non mi appassiona. Io preferire il restyling del Franchi a Campi Bisenzio, ma mi piacerebbe anche quest’ipotesi perché è necessario dare un’infrastruttura alla Fiorentina. Il Franchi è uno stadio, non un monumento: la politica deve fare un passo in avanti decisivo e, per certi versi, rivoluzionario. Ribery è la cosa più bella della stagione della Fiorentina, assieme a Castrovilli. Fino a Reggio Emilia ho visto una bella squadra, mancava un centravanti per essere perfetti. Erano dieci anni che non si vedeva un giocatore come il francese a Firenze. Con una condizione deficitaria, giocatori come lui ne traggono di beneficio. Ma va prima visto come sta Ribery, fermo da fine novembre. Spero che Iachini abbia il coraggio di chi ha poco a perdere, mettendo in campo una squadra con l’ex Bayern, Chiesa e un attaccante. Futuro del numero 25? Ho l’impressione che non dipenda solo dalla Fiorentina. Dipenderà anche da quanti soldi ha l’Inter e dalle mosse della Juventus. Tra le due squadre lo vedrei meglio tra le fila dei nerazzurri, anche se ho sempre la speranza che rimanga a Firenze“.

