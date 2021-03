Budel: “La Fiorentina si salverà senza problemi, ma a Prandelli manca qualcosa del calcio di oggi. Non può portare aria fresca a Firenze”

L’ex giocatore e attuale commentatore per DAZN Alessandro Budel, ha parlato a Radio Bruno della partita tra Benevento e Fiorentina di sabato pomeriggio. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha tutto da perdere contro un Benevento che fino a poco fa era una rivelazione di questa Serie A. Prandelli ha tanta esperienza ma nel calcio di oggi gli manca qualcosa. Non credo sia in grado di portare quella ventata di aria fresca della quale la Fiorentina ha bisogno. Si salverà comunque senza problemi”.