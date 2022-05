Buffon: “Le difficoltà di Vlahovic? Il gioco della Juventus non era molto diverso rispetto alla Fiorentina, ma la pressione sì”

Intervistato da TMW, il portiere del Parma Gianluigi Buffon si è soffermato anche sulla stagione della Fiorentina.

“Mi è piaciuta, così come Terracciano. La Viola ha avuto sempre una identità ben precisa e il merito è dell’allenatore. Le difficoltà di Vlahovic non credo si possano spiegare così, il gioco della Juventus non era molto diverso. Ha fatto tanti gol nei suoi primi mesi e in bianconero i primi 4-5 mesi sono duri per tutti, la pressione è diversa”.

Buffon dà un giudizio anche sui portieri italiani: “Tra i giovani in Serie A mi ha impressionato Vicario, mi è piaciuto tanto. In B ho trovato Carnesecchi, un portiere di grande avvenire”