Buone notizie dall’infermeria: Nastasic e Castrovilli rientrano in gruppo e mettono nel mirino il Benevento

Buone notizie dall’infermeria per la Fiorentina, in vista della gara di Coppa Italia contro il Benevento. Sia Nastasic che Castrovilli, infatti, quest’oggi sono tornati a lavorare in gruppo. I giocatori hanno smaltito i rispettivi problemi al soleo e al quadricipite, e puntano a rientrare nella lista dei convocati per mercoledì.

Difficile che Italiano possa utilizzarli dal primo minuto, così come Pulgar anche lui rientrante da un lungo infortunio. A partita in corso però, soprattutto se le cose dovessero mettersi bene, il tecnico della Fiorentina potrebbe decidere di dare ai rientranti una manciata di minuti per riprendere confidenza con i ritmi partita.