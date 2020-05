Buone notizie in casa Fiorentina: sono rimasti in quattro ad essere positivi al Covid. Due sono usciti dall’incubo virus: si tratta di due membri dello staff. Tre giocatori, i cui nomi continuano a non essere comunicati per questione di privacy e un altro membro dello staff invece sono ancora dentro al tunnel anche se, c’è da dirlo, non versano certo in condizioni gravi. Ci troviamo davanti a quattro persone che sono asintomatiche.