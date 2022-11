Burdisso a Lens per un difensore argentino. La Fiorentina studia un acquisto per l’estate

Tra i ruoli da rinforzare per la Fiorentina c’è anche quello del difensore centrale. Con la partenza last minute di Nastasic la scorsa estate, al momento Vincenzo Italiano può contare soltanto su 3 difensori centrali di ruolo (Milenkovic, Igor e Martinez Quarta) a cui si aggiunge Ranieri.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina sarebbe tornata prepotentemente su Facundo Medina, centrale difensivo argentino classe ’99 di proprietà del Lens, già in estate accostato alla Fiorentina. Il giocatore quest’estate doveva essere il sostituto del partente Milenkovic, ma dopo il rinnovo del serbo poi di lui non se n’è più parlato. Nelle ultime settimane però qualcosa sembra essere cambiato, tanto che adesso sembra essere lui il numero uno nella lista dei desideri del club gigliato.

Prima della sosta il direttore tecnico Nicolas Burdisso è stato visto più di una volta allo stadio del Lens per osservare dal vivo le prove di Medina, che sul mercato ha una valutazione alta, di quasi 20 milioni di euro. Il dirigente gigliato, secondo alcune fonti, avrebbe anche già avuto i primi contatti con il direttore sportivo dei francesi, che avrebbe ribadito la valutazione del cartellino del giocatore. La cifra è molto alta ma la Fiorentina ha intenzione fare investimenti per migliorare la difesa, e per questo non è da escludere che nelle prossime settimane i viola possano fare la prima offerta ai francesi.