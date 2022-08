Buso: “Twente parecchio insidioso. Ho visto Quarta in tensione, non è sereno. La priorità sul mercato…”

L’ex calciatore ed ex allenatore U-18 della Fiorentina Renato Buso è intervenuto a Radio Toscana. La Fiorentina sarà coinvolta nell’impegno in Conference League: “Non facciamo l’errore di pensare che sarà facile. Il Twente è una delle squadre più insidiose che si potessero trovare”.

Su Quarta, ha affermato: “Ho visto quando è inciampato, sul lancio lungo… Quando è arrivato, avevo la sensazione che fosse un giocatore forte. Ha sempre fatto fatica a contenere tutto il suo temperamento, ma ci ho visto uno forte. Ora credo che non sia un giocatore tranquillo. Deve ritrovare serenità e avere fiducia, con meno irruenza. Ad oggi, è troppo in tensione e va troppo d’istinto. Le qualità, comunque, le ha eccome”.

Sull’eventuale necessità di un altro difensore centrale, dice: “La priorità la do in mezzo al campo, serve una mezzala. Non sappiamo nulla del recupero di Castrovilli, è difficile capirlo. Lì va alzata la qualità, per forza. Quello è il ruolo più importante, ma anche dietro ci può stare. Chi prenderei a centrocampo? Bajrami più di Barak“.

Su Kouamé, aggiunge: “Può dimostrare di essere un giocatore importante, soprattutto negli strappi di corsa. Magari non sarà determinante, ma sicuramente importante”.