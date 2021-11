Buso: “Vlahovic? Prandelli il primo a dargli fiducia, la Fiorentina ora non può privarsene. Ha fatto bene a non tirare il rigore col Cagliari”

Renato Buso, ex calciatore sia di Fiorentina che di Juventus, allenatore e che attualmente lavora per l’U18 della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione che riguarda il bomber Dusan Vlahovic: “Prandelli ha dato immediatamente fiducia a Vlahovic, puntando su di lui e dandogli le chiavi dell’attacco e la maglia da titolare, non ho mai avuto alcun dubbio su di lui. Il rigore contro il Cagliari? E’ stato intelligente a lasciarlo a Biraghi: si vedeva che non era sereno in quel momento. La Fiorentina non può privarsene adesso, anche perché non ha alternative disponibili”.