Bussolin: “Se non fanno lavorare la Fiorentina sul Franchi, la proprietà fa bene ad andare altrove”

Il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin è intervenuto a Targettopoli Live parlando della questione Stadio: “Dall’amministrazione Fiorentina non si parla più, è evidente, si arriva a un certo punto dove tacere è meglio che dire cavolate”.

E ha aggiunto: “Nella manifestazione non ci vedo niente di male, anzi, penso di partecipare almeno all’arrivo a Piazzale Maratona perché a livello personale ho delle idee per quanto riguarda il Franchi. Siamo concreti però, se non c’è una strada per costruire qualcosa allo Stadio Artemio Franchi, la proprietà fa bene a andarsene dove vuole. Fare un nuovo Stadio mandando a quel paese una amministrazione che non gli fa fare il

Proprio lavoro.

Io da tifoso e amministratore poi mi chiedo, bene lo stadio bello e nuovo, ma poi col grande dinosauro di cemento non so cosa farci. Speriamo che Firenze sia pronta, anche se ne dubito.