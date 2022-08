“Cabral è un underdog, sto con lui. Credo che giocherà Terracciano, col Twente partita complicata”

In vista della partita di questa sera tra Fiorentina e Twente sono ancora diversi i dubbi circa l’undici titolare che dovrebbe schierare mister Vincenzo Italiano. I ballottaggi vanno dal portiere alla prima punta e l’argomento è caldo per gli addetti ai lavori.

Della probabile formazione ha parlato a Radio Bruno il noto giornalista Giampaolo Marchini così: “Io stasera sto con Cabral, in questo momento è un underdog. Non l’ho visto male con il Betis. E poi non bisogna metterli sempre in competizione questi giocatori, altrimenti non se ne esce, saranno entrambi molto importanti. In porta invece penso che stasera Terracciano si sia guadagnato la titolarità. La Fiorentina ha due portieri che hanno bisogno di conferme, magari non convincono appieno ma le alternative erano un po’ fuori budget per la Fiorentina“.

Infine un commento sulla gara di stasera: “Ho fiducia nell’essere realista: sarà una partita complicata, le insidie sono tante e c’è tutto da perdere, visto che sulla carta siamo favoriti. Poi non nascondo che ho paura del contraccolpo che potrebbe dare l’eliminazione”.