Cabral, Piatek e un digiuno da interrompere per centrare l’Europa

L’ultimo gol di un attaccante centrale della Fiorentina risale al 10 aprile scorso, quando la gemma di Cabral chiuse i conti al Maradona contro il Napoli. Da quella partita in poi, l’attaccante brasiliano ha disputato altre sei partite tra campionato e Coppa Italia, partendo quasi sempre dal 1 ‘ ad eccezione della partita contro l’Udinese. Era dal 2018, quando il brasiliano giocava in patria al Ceará Sporting Club, che non trascorreva un numero di partite del genere senza trovare la via del gol.

Per quanto riguarda Piatek, nell’ultimo periodo è finito sempre di più in sordina. Dopo sei reti nelle prime nove apparizioni, spesso Italiano gli ha preferito Cabral. L’ultimo gol risale al 6 marzo, da quel momento ha giocato soltanto una gara dall’inizio e difficilmente a fine stagione la Fiorentina spenderà quindici milioni di euro per riscattarlo. Anche perché in Germania guadagna tre milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza viola.