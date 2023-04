Cabral risponde su rigore a Maehle, poi la Fiorentina ci prova ma Sportiello salva l’Atalanta e al Franchi finisce in parità

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

FIORENTINA-ATALANTA 1-1 (36′ Maehle, 55′ Cabral rig.)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Terzic (70′ Biraghi); Castrovilli, Mandragora; Ikonè (45′ Brekalo, 62′ Sottil), Barak (62′ Bonaventura), Gonzalez; Cabral. All. Vincenzo Italiano

97′ – Finisce qui, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta

94′ – Altra occasione Fiorentina! Dodò pesca in area Cabral che da posizione leggermente defilata sceglie la potenza, pallone alto

92′ – Miracolo di Sportiello! Angolo di Biraghi, testa di Bonaventura e il portiere dell’Atalanta inchioda il pallone sulla linea con un riflesso pazzesco

91′ – Fuori Castrovilli dentro Bianco

90′ – 7 minuti di recupero

88′ – Ennesimo cross avvolgente di Koopmeiners, Ederson più di spalla che di testa mette fuori

84′ – Cambio nell’Atalanta: fuori Zapata, dentro Boga

83′ – Spunto strepitoso di Sottil che però come al solito, una volta entrato in area, sbaglia il passaggio vanificando l’azione

76′ – Nico Gonzalez si accentra e per l’ennesima volta tenta il tiro, altissimo

75′ – Cambio nell’Atalanta: fuori Scalvini, dentro Palomino

71′ – Palo di Biraghi! Il capitano si incarica subito della punizione, batte a giro sul palo di Sportiello e colpisce la base del legno

70′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Terzic, dentro Biraghi

69′ – Cambio nell’Atalanta: fuori Hojlund, dentro Muriel

67′ – Cabral e Bonaventura fraseggiano nello stretto in area, spazza la difesa atalantina

65′ – Angolo per l’Atalanta, la palla si impenna e Milenkovic prende un prezioso fallo in attacco

62′ – Tegola in casa Fiorentina, Brekalo accusa un giramento di testa dovuto allo scontro precedente e chiede il cambio. Al suo posto entra Sottil. Dentro anche Bonaventura al posto di Barak

60′ – Ammonito Ederson per fallo tattico su Dodò

58′ – Duro scontro tra Toloi e Brekalo, ma per fortuna il croato si rialza

55′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! CABRAL!!! Il brasiliano si presenta sul dischetto e con grande freddezza spiazza Sportiello. 1-1!

54′ – Rigore per la Fiorentina! Guida va al VAR e punisce il tocco di mano di Toloi

52′ – Gioco fermo, controllo al VAR per un possibili mani nell’area dell’Atalanta

50′ – Cross di Mandragora teso, la palla arriva a Castrovilli che tenta il destro al volo ma manca ampiamente lo specchio

48′ – Cross dalla sinistra, Cabral anticipato e piattone di Barak in bocca a Sportiello

45′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Brekalo

SECONDO TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

40′ – Koopmeiners brucia Terzic, entra in area e mette in mezzo, Nico Gonzalez in ripiegamento ferma tutto con l’aiuto di Terracciano

36′ – Nell’occasione del gol Maehle viene ammonito per aver esultato in maniera provocatoria verso il pubblico

36′ – Gol dell’Atalanta. Maehle anticipa Mandragora, si inserisce in area e con la punta batte Terracciano, complice anche una leggera deviazione di Milenkovic. 0-1

34′ – Retropassaggio suicida di Nico Gonzalez con Hojlund nei paraggi, sveglio Terracciano a uscire con i piedi e anticipare l’attaccante avversario

30′ – Zapata calcia da lontanissimo e sbilanciato, palla alta

28′ – Barak tocca per Nico che tenta ancora il tiro a giro, troppo debole e centrale

24′ – Angolo di Castrovilli, Cabral sponda di testa per Nico Gonzalez che da due passi sempre di testa esalta i riflessi di Sportiello. Nell’occasione il VAR analizza un possibile tocco di mano e lascia giocare

22′ – Mandragora tenta il tiro di collo pieno da fuori, ampiamente a lato

19′ – Nico Gonzalez si sposta sulla destra, rientra sul sinistro e calcia a giro dalla lunga distanza, palla fuori di un paio di metri

16′ – Cabral si gira e calcia subito dai venticinque metri, Sportiello ci mette la punta delle dita in angolo

14′ – Bravo Castrovilli a prendersi un fallo sulla propria trequarti, evitando guai peggiori

11′ – Barak riceve palla centralmente, punta l’area e calcia dalla distanza, Sportiello blocca in due tempi

9′ – Gran numero di Nico Gonzalez ma il suo cross non trova nessuno in area. Sul capovolgimento di fronte Hojlund brucia Milenkovic in area ma sbaglia la misura dell’assist per Zapata

7′ – Prende campo l’Atalanta che si appoggia molto a Zapata per le sue azioni offensive

5′ – Lancio per Zappacosta che mette in mezzo per Zapata, al quale non riesce la deviazione sotto porta

3′ – Giro palla della Fiorentina da una parte all’altra del campo

1′ – Punizione sulla trequarti per la Fiorentina, batte Mandragora col sinistro e Quarta stacca di testa mancando di un metro lo specchio

0′ – Si comincia

La Fiorentina torna in campo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella gara valide per la 30esima giornata di Serie A. Al Franchi, ore 20:45, ci sono in palio punti importanti per i piazzamenti europei, visto che diverse delle prime squadre in campionato hanno perso punti importanti in questa giornata. La squadra di Italiano per continuare la striscia positiva e raggiungere Juventus e Bologna, l’Atalanta per allungare sui bianconeri e raggiungere l’Inter. Sarà una notte dal sapore europeo.

