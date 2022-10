Cabral: “Un gol importantissimo, io e Jovic dobbiamo creare problemi ad Italiano, ma possiamo giocare anche insieme”

L’attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, su Sky ha commentato la vittoria viola contro lo Spezia: “Un gol importantissimo il mio, una vittoria che ci serviva. Non ci interessava la prestazione ma solo portare a casa i tre punti. E quando hai più fiducia è meglio per tutta la squadra”.

E poi: “Non so dire quale sia la differenza con la scorsa stagione, so che possiamo fare di più. Abbiamo fatto grandi partite contro grandi squadre l’anno scorso. Possiamo fare meglio in tutte le fasi”.

E infine: “Io e Jovic dobbiamo creare problemi al nostro mister, in senso buono ovviamente, facendo bene. Possiamo giocare anche insieme, lo abbiamo fatto contro l’Inter e credo che lo abbiamo fatto positivamente”.