Caceres: L’opzione fatta valere dalla Fiorentina. Il grande sforzo per Vlahovic e su Chiesa…

La Fiorentina vuol tenere con sé tutti quei giocatori che hanno dimostrato di poter dare un contributo importante a questa squadra. E le novità in questo senso non mancano, a cominciare da Martin Caceres, che ha compirà 33 anni ad aprile, ma per il quale, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è già stata fatta valere l’opzione, allungando il suo contratto di un ulteriore anno.

C’è poi un discorso aperto con Federico Chiesa. C’è la volontà di entrambe le parti di lavorare per il bene comune della Fiorentina.

Ma il massimo sforzo in questo momento è concentrato su Dusan Vlahovic. Subito dopo Pasqua dovrebbe esserci un incontro con il suo manager per prolungare il contratto fino al 2025.