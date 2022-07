Cagni: “Per la Fiorentina è un vantaggio poter contare su Italiano al secondo anno”

L’ex tecnico, tra le altre, dell’Empoli Luigi Cagni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato di Fiorentina.

“Ritengo sia ancora presto per giudicare le squadre e i trasferimenti fatti, ma sicuramente per il club viola poter contare su Italiano al secondo anno, con tutto ciò che ne consegue, è un vantaggio. Il tecnico può così costruire una squadra con dei giocatori dalle determinate caratteristiche che soddisfano la sua idea di calcio”.

Continua così Cagni: “Italiano è bravo nel costruire ottimamente la fase difensiva. Nella precedenza esperienza allo Spezia ha capito che a volte è importante non avere la linea troppo alta inoltre serve far capire agli attaccanti che non c’è soltanto la fase offensiva e ai difensori il contrario. Non sono più ammessi errori di approccio, questo è fondamentale”.