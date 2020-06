Cairo smentisce addirittura la nonna di Belotti: “Non è vero che sta trattando con la Fiorentina”

Nelle ultime ore Salvioni, ex tecnico di Belotti ai tempi dell’Albinoleffe, aveva raccontato un retroscena svelatogli dalla nonna del Gallo, secondo cui la Fiorentina sarebbe stata impegnata in una trattativa con il Torino. La vicenda trova smentita però oggi su Tuttosport, che riporta invece un virgolettato di Urbano Cairo: “Non è vero, assolutamente”. Intorno al bomber granata c’è una questione delicata per il rinnovo del contratto e una piazza che già mal sopporta il suo presidente; sull’altro fronte invece, la Fiorentina potrebbe non voler accollarsi un investimento così pesante a breve termine, dopo i tanti soldi spesi a gennaio. A meno che di mezzo non ci sia l’addio di Chiesa, per il momento però il tutto resta in fase embrionale, in attesa di capire come finirà la stagione e che tipo di mercato ci sarà.

